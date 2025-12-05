На Украине заявили, что ВСУ в Димитрове оказались в тяжелой ситуации

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) оказались в пекле. Одним словом положение украинских военных описал в Telegram боец ВСУ с позывным Демон.

«В Мирнограде пекло», — говорится в публикации.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил об окружении подразделений ВСУ в Димитрове. По его словам, если ситуация с окружением противника и занятием населенных пунктов повторится и на других участках зоны специальной военной операции, то сворачивание фронта будет неизбежно.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он отметил, что под контроль российских войск в скором времени перейдут Димитров, Волчанск и Северск.