Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 5 декабря 2025Мир

В Европе подвели итоги противостояния с Россией

European Conservative: Противостояние с Россией привело к увяданию Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Frank Molter / dpa / Global Look Press

Противостояние с Россией в рамках украинского конфликта привело к увяданию западных стран. Итоги конфронтации с РФ подвело издание The European Conservative.

«Результат этого кровавого конфликта уже очевиден. Лидеры Европейского Союза (ЕС) и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего игрока в современном мире были развенчаны как фантазии увядающей политической силы», — указано в статье.

Отмечается, что руководство ЕС намеренно дистанцировалось от переговоров по Украине, оставив их на откуп другим политическим силам. При этом европейское руководство не способно мобилизовать население «даже перед лицом мнимой российской угрозы». «Кто будет сражаться за неизбранную [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен и ее легион брюссельских бюрократов?», — задался вопросом автор материала.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. «Нам нужно поставить их [РФ] в такое положение, при котором им придется вести переговоры», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Рассекречен тройной смартфон Xiaomi

    Рыбакам попалась пятитонная акула

    Известный российский критик обжалует решение суда о заочном аресте

    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Трамп принял решение по перестройке Белого дома

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok