European Conservative: Противостояние с Россией привело к увяданию Запада

Противостояние с Россией в рамках украинского конфликта привело к увяданию западных стран. Итоги конфронтации с РФ подвело издание The European Conservative.

«Результат этого кровавого конфликта уже очевиден. Лидеры Европейского Союза (ЕС) и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего игрока в современном мире были развенчаны как фантазии увядающей политической силы», — указано в статье.

Отмечается, что руководство ЕС намеренно дистанцировалось от переговоров по Украине, оставив их на откуп другим политическим силам. При этом европейское руководство не способно мобилизовать население «даже перед лицом мнимой российской угрозы». «Кто будет сражаться за неизбранную [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен и ее легион брюссельских бюрократов?», — задался вопросом автор материала.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. «Нам нужно поставить их [РФ] в такое положение, при котором им придется вести переговоры», — сказала она.