Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 5 декабря 2025Ценности

В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lnicholson

В сети оценили внешность американского актера Джека Николсона на новых фото. Соответствующая публикация появилась на странице его дочери Лорейн в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

88-летний артист предстал перед камерой во время посещения выставки картин. Он позировал вместе с наследницей и сыном Рэймондом.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Твой отец выглядит великолепно!», «Улыбка Джека такая милая», «Твой отец в отличной форме», «Рада видеть Джека в таком потрясающем виде!» — заявили юзеры.

В свою очередь, инсайдер сообщил изданию Daily Mail, что звезда фильма «Отступники» в настоящее время доволен своим образом жизни. «У Джека все хорошо, он рад оказаться вдали от голливудского внимания и просто наслаждается временем с семьей. Он любит проводить время с детьми и очень близок с ними», — заявил источник.

В ноябре в сети восхитились внешностью американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса на фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Любителей случайного секса предупредили о неочевидной опасности

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok