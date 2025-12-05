Реклама

20:23, 5 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

Мучной: На волчанском направлении в Харьковской области кипит фронт
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Харьковской области для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась напряженная ситуация. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в Telegram.

По его словам, на волчанском направлении в районе Вильчи российские войска ведут прицельный огонь, не ослабляя давления. Украинский боец отметил, что в населенном пункте в результате продолжающихся боев от укрытий «осталось только название».

«В соседнем селе Лиман ситуация не менее напряженная. Там ведется постоянная боевая работа. (...) Фронт здесь кипит, обе стороны буквально вгрызаются в эти населенные пункты, каждый метр очень важен», — добавил Мучной.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по скоплению украинских бойцов в районе Волчанска Харьковской области. Об этом рассказал российский военблогер Борис Рожин.

