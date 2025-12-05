Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:45, 5 декабря 2025Наука и техника

Предсказан год выхода Windows 12

PCMag: Windows 12 выйдет в 2027 году — выпуск связан с поддержкой Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dorde Krstic / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft должна выпустить следующее поколение Windows не позже 2027 года. Об этом сообщает издание PCMag.

Технический обозреватель Майкл Мачмор изучил слухи и инсайды относительно будущего операционных систем (ОС) Microsoft. Специалист предсказал, что компания выпустит Windows 12 в 2027 году. С ним согласился его коллега из ZDNet Эд Ботт — старший редактор издания полагает, что релиз состоится в октябре.

Мачмор напомнили, что Windows 10 появилась в 2015 году, а выход Windows 11 состоялся в 2021-м. Журналист считает, что косвенно на год выпуска Windows 12 указывают сроки окончания поддержки последнего обновления Windows 11 — апдейт 25H2 признают устаревшим в октябре 2027 года. «Обновление Windows выходит осенью каждого года. Это время года, вероятно, станет временем выхода следующего крупного обновления», — заметил автор.

Майкл Мачмор и Эд Ботт предположили, что для запуска Windows 12 потребуется наличие персонального компьютера с нейронным процессором (NPU). Это связано с тем, что новая ОС будет еще больше связана с сервисами искусственного интеллекта (ИИ), чем актуальная система. Также вероятно, что Microsoft внедрит больше платных функций.

Ранее стало известно, что в Windows обновили внешний вид меню «Выполнить». Дизайн диалогового окна не меняли 30 лет — с момента его появления в Windows 95.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok