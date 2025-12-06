Реклама

Экономика
06:30, 6 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыто изменение в поведении покупателей квартир из-за дела Долиной

Риелтор Барсуков: Россияне боятся покупать квартиры у пожилых из-за Долиной
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупатели квартир стали бояться приобретать квартиры у пожилых людей после скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной, рассказал «Ленте.ру» риелтор Константин Барсуков. Он назвал такой подход неправильным и заметил, что молодой и неодинокий продавец не является гарантией отсутствия проблем по сделке в дальнейшем.

«Произошла не очень хорошая трансформация: среди определенной части покупателей появилась боязнь покупки недвижимости у пожилых. В итоге люди смотрят не на схему продажи, а на другие признаки, которые могут быть абсолютно вторичны. И это поведение не оправдано — нужно понимать, о какой именно сделке идет речь. Например, если пожилой человек продает квартиру и покупает другую с большей стоимостью, в рамках этой схемы он никак не может отдать деньги мошенникам», — заметил риелтор.

Есть, по его словам, и обратная ситуация: покупатели соглашаются на сделку, как только узнают, что продавец не пожилой и не одинокий, несмотря на то, что под влиянием злоумышленников может оказаться каждый. Такие покупатели, как сказал Барсуков, нередко пренебрегают другими важными правилами проверки сделки.

«Продавцов под влиянием на самом деле не так много — это пара сотен человек в год. А то, о чем стали говорить сейчас, — это статистика оспаривания сделок, которое происходило всегда, и именно по тем статьям, которые всегда существовали. Мы знаем, как проверять такие объекты, как с ними работать. Но некоторые люди пренебрегают проверками, удовлетворяясь только тем, что продавец не пожилой. Как будто единственное основание оспаривания сделки — ведомый продавец», — заключил Барсуков.

Ранее стало известно, что Верховный суд привлек к делу о квартире Долиной 42-летнюю дочь и 14-летнюю внучку певицы. По данным Mash, дочь и внучка певицы находятся в статусе заинтересованных лиц и участниц процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
