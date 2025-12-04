Верховный суд привлек к делу Долиной дочь и внучку певицы

Дочь и внучка Ларисы Долиной стали участниками процесса по квартире певицы

Верховный суд привлек к делу о квартире Ларисы Долиной 42-летнюю дочь и 14-летнюю внучку певицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, дочь и внучка певицы находятся в статусе заинтересованных лиц и участниц процесса. Заседание суда назначено на 16 декабря. В случае положительного решения у Полины Лурье, потерявшей 112 миллионов рублей на покупке квартиры обманутой мошенниками народной артистки, появится шанс вернуть себе недвижимость.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.