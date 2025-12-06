Поддубный: Нельзя утверждать, что российские военные не хотят закончить конфликт

Нельзя утвердлать, что российские военные не ждут завершения боевых действий и окончания конфликта мирным путем. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, какое отношение складывается к мирным переговорам на передовой.

По его словам, армия доверяет решениям Верховного Главнокомандующего как на переговорах, так и на поле боя. При этом конфликт остается тяжелым. Поддубный призвал беречь личный состав ВС РФ, добавив, что если это получится сделать с помошью переговоров — значит, это позитивный исход.

«Военная операция — это крайняя мера. И если мы сейчас пришли в силу тысяч обстоятельств к переговорам, то не надо фыркать, надо пользоваться ими. Мы сейчас в сильной позиции, слава Богу и спасибо русскому солдату», — указал военкор.

При этом Поддубный заявил, что для России крайне важно полностью освободить Донбасс, так как «это Россия и русские люди».

Ранее превосходство ВС РФ над армией Украины признавал даже главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. «Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в 4-6 раз», — отмечал он.