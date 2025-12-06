Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:24, 6 декабря 2025Бывший СССР

Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

Поддубный: Нельзя утверждать, что российские военные не хотят закончить конфликт
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Нельзя утвердлать, что российские военные не ждут завершения боевых действий и окончания конфликта мирным путем. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, какое отношение складывается к мирным переговорам на передовой.

По его словам, армия доверяет решениям Верховного Главнокомандующего как на переговорах, так и на поле боя. При этом конфликт остается тяжелым. Поддубный призвал беречь личный состав ВС РФ, добавив, что если это получится сделать с помошью переговоров — значит, это позитивный исход.

«Военная операция — это крайняя мера. И если мы сейчас пришли в силу тысяч обстоятельств к переговорам, то не надо фыркать, надо пользоваться ими. Мы сейчас в сильной позиции, слава Богу и спасибо русскому солдату», — указал военкор.

При этом Поддубный заявил, что для России крайне важно полностью освободить Донбасс, так как «это Россия и русские люди».

Ранее превосходство ВС РФ над армией Украины признавал даже главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. «Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях может преобладать в 4-6 раз», — отмечал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    В России назвали обязательное условие для мира на Украине

    Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

    Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

    Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

    Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

    В США высказались о невозможности одолеть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok