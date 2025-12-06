Пушков: ЕС использует риторику об угрозе РФ как повод для поддержки Украины

Европейский союз (ЕС) использует риторику о растущей угрозе со стороны России как повод для дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы. Например, Макрон утверждает, что "видит русских у ворот Парижа". Французы, конечно, понимают, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет властям Франции и других стран ЕС оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — сказано в сообщении.

При этом Пушков отметил, что данная ситуация сложилась из-за намерений стран ЕС включить Украину в НАТО и использовать ее как «плацдарм для размещения военных баз и оружия». «Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней», — подчеркнул парламентарий.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты, в отличие от некоторые европейских стран, не считают, что Россия якобы готовится к нападению на Североатлантический альянс.