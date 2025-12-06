Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:52, 6 декабря 2025Россия

В России объяснили причины антироссийской риторики Европы

Пушков: ЕС использует риторику об угрозе РФ как повод для поддержки Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) использует риторику о растущей угрозе со стороны России как повод для дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы. Например, Макрон утверждает, что "видит русских у ворот Парижа". Французы, конечно, понимают, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет властям Франции и других стран ЕС оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — сказано в сообщении.

При этом Пушков отметил, что данная ситуация сложилась из-за намерений стран ЕС включить Украину в НАТО и использовать ее как «плацдарм для размещения военных баз и оружия». «Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней», — подчеркнул парламентарий.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты, в отличие от некоторые европейских стран, не считают, что Россия якобы готовится к нападению на Североатлантический альянс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    В США раскрыли значение новой стратегии нацбезопасности Вашингтона для Европы

    В Турции раскритиковали действия Зеленского

    На Западе заявили о разрушении украинской армии

    В Ленобласти нашли обломки сбитого беспилотника ВСУ

    Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

    Над регионами России уничтожили несколько беспилотников ВСУ

    На Западе пришли в ужас от дезертирства в ВСУ

    В России объяснили причины антироссийской риторики Европы

    США захотели сделать Украине рождественский подарок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok