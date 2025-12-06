Реклама

Постпред США при НАТО оценил вероятность конфликта с Россией

Постпред при НАТО Уитакер: США не считают, что РФ готовится к нападению на НАТО
Владислав Китов
Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер. Фото: Paul Vernon / AP

Соединенные Штаты, в отличие от некоторые европейских стран, не считают, что Россия якобы готовится к нападению на Североатлантический альянс. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает РИА Новости

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет, я думаю, вероятность очень низкая», — сказал постпред.

При этом Уитакер отдельно отметил, что США серьезно относится к своим обязательствам в рамках пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно. По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля напасть на союзников. Дипломат отметил, что НАТО начала готовиться к крупной войне с Россией.

