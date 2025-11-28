Мир
Российский посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Российский посол Гончар заявил о подготовке НАТО к крупной войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс запугивает население несуществующими планами Кремля напасть на союзников. Дипломат отметил, что НАТО начала готовиться к крупной войне с Россией.

«ЕС навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток НАТО», — уточнил он.

По мнению посла, Европа теряет свой глобальный вес и конкурентоспособность.

Ранее аналитик Института изучения войны (США) Джордж Баррос заявил, что у НАТО будет 12 месяцев на подготовку к конфликту с Россией после окончания специальной военной операции (СВО).

