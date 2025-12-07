Кошкович: Разрушая отношения с США, лидеры ЕС преподносят Путину подарок

Разрушая отношения с США, лидеры ЕС преподносят президенту России Владимиру Путину подарок. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

В своем сообщении он напомнил, что вбивание клина между Европой и Америкой может стать величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. «Мы очень близки к этому», — сказал он. По словам аналитика, военная коалиция преподносит это президенту Путину на блюдечке с голубой каемочкой.

По информации РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине из-за того, что они одержимы идеей нанесения «стратегического поражения» России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о трудностях Европейского союза из-за работы США над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине.