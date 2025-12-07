Реклама

12:32, 7 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь женщин-оленеводов в тундре фразой «ее задача — подавать еду»

Алина Черненко

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская путешественница Елена Лисейкина пожила в чуме с оленеводами в тундре при минус 30 градусах и рассказала о правилах поведения и запретах для местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, им нельзя обходить чум сзади, так как там стоят священные нарты с фигурами семейных идолов — это место мужчин и духов. Женщинам также нельзя переступать через мужские вещи — так они могут «накликать беду». За столом женщина должна сидеть на низкой табуретке на краю стола, а не на шкурах вместе с мужчинами.

«Ее задача — подливать чай, подавать еду, убирать посуду, вставать и садиться по десять раз за одно чаепитие», — такой фразой описала обязанности женщин-оленеводов Лисейкина.

Еще один обычай местных жителей — когда гость собирается уходить, женщина должна крепко упереться руками в стол и стоять в такой позе, пока гость не выйдет. «"Чтобы не унес благополучие дома с собой", — шепчет мне хозяйка, демонстрируя этот ритуал. Правда, его соблюдают не во всех семьях», — пояснила автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о способах оленеводов обустраивать быт в суровых условиях. По ее словам, в тундре главное — не нагреть помещение, а сохранить тепло вокруг себя.

