Зеленский поговорил с европейским лидером

Макрон рассказал о разговоре с Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Подробностями беседы он поделился в социальной сети X.

«Я поделился с ним [Зеленским] тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности, в Китае, позволили прояснить [в отношении урегулирования украинского конфликта]», — написал президент Франции.

Других деталей своего разговора с Зеленским политик не привел.

Ранее Макрон удивил китайскую службу безопасности, когда неожиданно побежал в сторону студентов, чтобы пообщаться с ними.