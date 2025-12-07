Реклама

01:19, 7 декабря 2025Мир

Зеленский поговорил с европейским лидером

Макрон рассказал о разговоре с Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Подробностями беседы он поделился в социальной сети X.

«Я поделился с ним [Зеленским] тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности, в Китае, позволили прояснить [в отношении урегулирования украинского конфликта]», — написал президент Франции.

Других деталей своего разговора с Зеленским политик не привел.

Ранее Макрон удивил китайскую службу безопасности, когда неожиданно побежал в сторону студентов, чтобы пообщаться с ними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
