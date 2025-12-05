Реклама

16:33, 5 декабря 2025

Макрон убежал от сотрудников службы безопасности Китая

BFMTV: Макрон удивил службу безопасности КНР, убежав к толпе студентов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил китайскую службу безопасности, когда неожиданно побежал в сторону студентов, чтобы пообщаться с ними. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В последний день своего государственного визита в Китай президент Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей стороны», — отмечается в публикации.

Ранее Макрон опроверг сообщения СМИ о том, что он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны США.

Речь идет о публикации газеты Der Spiegel, в которой содержится стенограмма телефонного разговора европейских лидеров о конфликте на Украине. Утверждается, что в ходе беседы Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили глубокое недоверие к США.

