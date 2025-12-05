Реклама

Макрон сделал заявление после слов о предательстве США

Макрон опроверг слова о предательстве США и заявил о единстве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единство Европы и США сыграло решающую роль в поддержке Украины. Его слова передает The Guardian.

«Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе крайне важно. И я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе», — сказал французский лидер.

При этом Макрон опроверг сообщения о том, что он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны Соединенных Штатов. «Я все отрицаю», — сказал он.

Ранее журнал Der Spiegel, ссылаясь на расшифровку телефонного разговора между Зеленским и европейскими лидерами, сообщил, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона. «Существует вероятность, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил президент Франции.

