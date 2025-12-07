Житель приграничного региона получил ранение при атаке ВСУ

Житель поселка Борисовка в Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

Житель поселка Борисовка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории коммерческого объекта. Об этом написал в Telegram-канале губернатор этого приграничного региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения, был доставлен в Борисовскую ЦРБ. После оказания пострадавшему медицинской помощи его перевезут в городскую больницу Белгорода.

Гладков также рассказал, что в результате детонации были повреждены навес здания и автомобиль. Информация о других последствиях уточняется. На место прибыли оперативные службы.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева. В момент удара чиновник находился рядом, внутри здания.