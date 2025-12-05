Реклама

22:39, 5 декабря 2025Россия

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль главы белгородского избиркома

Дрон ВСУ атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Лазарева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский дрон атаковал автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, Лазарев в момент атаки находился в поселке Борисовка Борисовского округа. «К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло ему жизнь», — написал Гладков. Автомобиль получил серьезные повреждения, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона ВСУ. В этот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.

