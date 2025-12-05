Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль главы белгородского избиркома

Дрон ВСУ атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Лазарева

Украинский дрон атаковал автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, Лазарев в момент атаки находился в поселке Борисовка Борисовского округа. «К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло ему жизнь», — написал Гладков. Автомобиль получил серьезные повреждения, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона ВСУ. В этот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.