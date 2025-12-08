В России собрались дать новую льготу при трудоустройстве женщинам с детьми

«Ведомости»: Для женщин с ребенком до 3 лет хотят упростить устройство на работу

Правительственная комиссия в понедельник, 8 декабря, поддержала при условии дальнейшей доработки ряда деталей законопроект о запрете практики испытательного срока при приеме на работу для женщин, воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

Автором поправок в статью 70 Трудового кодекса РФ выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В настоящее время трудовое законодательство предусматривает такую льготу для женщин с детьми в возрасте до полутора лет и беременных. Депутат подчеркнул, что документ позволит дать матерям новые гарантии.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что расширение льготы должно снизить возможность дискриминации матерей. Испытательный срок в указанный период создает для них избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, что препятствует полноценной трудовой адаптации и «может провоцировать скрытые формы дискриминации».

Под ними депутат имеет в виду ситуацию, когда работодатель имеет «возможность отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее как не прошедшую испытание, не особо объясняя причины увольнения».

Чем это ситуация отличается от испытательного срока для других кандидатов, которых также могут увольнять без объяснения причин, и каким образом законопроект поможет бороться с рисками отказа кандидатке с детьми на том основании, что изменить решение по итогам испытательного срока уже не получится, не уточняется.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили выплачивать женщинам с пятью и более детьми «материнскую зарплату» в размере не менее минимального размера оплаты труда.