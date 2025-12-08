Реклама

17:17, 8 декабря 2025

Раскрыто требование США к украинцам по Донбассу

Politico: США выдвигают Украине требование покинуть Донбасс
Виктория Кондратьева
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Переговорная команда США выдвигает Украине требование, чтобы ее войска покинули Донбасс. Об этом журналу Politico рассказал высокопоставленный европейский источник, знакомый с ходом мирных переговоров.

«В вопросе территорий американцы придерживаются простой позиции: Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это осуществить», — поведал он.

По его словам, американская сторона упорно «настаивает на том, что Украина должна покинуть Донбасс».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу при обсуждении мирного плана его американского коллеги Дональда Трампа.

