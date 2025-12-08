Реклама

15:48, 8 декабря 2025Бывший СССР

«У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

Зеленский: Согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу при обсуждении мирного плана Белого дома.

Элементы этого плана требуют дальнейшего обсуждения по ряду «чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности для Украины и контроля над «восточными регионами», сообщил Зеленский. Он отметил, что с США пока не достигнуто соглашение по Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области.

«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — отметил Зеленский. Он добавил, что Киев настаивает и на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Трамп усомнился, что Зеленскому нравится план США

Как отмечает Bloomberg, которому Зеленский дал интервью, тот выступил после того, как американский лидер Дональд Трамп высказался, что «немного разочарован тем, что украинский президент до сих пор не ознакомился с этим предложением», говоря о мирном плане США.

При этом, со слов Трампа, окружение президента Украины одобрило план по мирному урегулированию конфликта, но самому Зеленскому вряд ли он нравится. «Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел», — сказал Трамп.

Стало известно, что переговоры Украины и США зашли в тупик

CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие в субботу, зашли в тупик.

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта, а ключевые вопросы остались без ответов. Как заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, главным разногласием между сторонами остается территориальный вопрос. «Основные проблемы на данном этапе связаны с вопросами территории и гарантий, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — отметила она.

6 декабря Зеленский по телефону два часа общался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Инициатором разговора стали США. «Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказали давление как на Путина, так и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения», — отмечается в статье Axios.

Переговоры по поводу территориального вопроса были наиболее сложными, сообщил источник. Так, Россия требует Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы.

