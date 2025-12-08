Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

Зеленский заявил, что согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Украинский лидер заявил, что переговоры по Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области, пока не достигли соглашения», — приводит издание слова украинского лидера.

Зеленский заявил, что есть три видения разрешения кризиса: американское, российское и украинское. Общего взгляда на решение проблемы нет, уточнил он. Зеленский также потребовал гарантий безопасности для Украины.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявили, что переговоры Киева и Вашингтона во Флориде прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В России спрогнозировали резкое снижение продаж машин

    11-летняя девочка выжила после укуса одной из самых ядовитых змей в мире

    Уехавший в США журналист-иноагент объяснил эмиграцию

    Американский хоккеист «Авангарда» рассказал об удививших его в России вещах

    В офисе президента Украины оправдались за не успевшего прочитать мирный план Зеленского

    Бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей

    Состояние сброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней россиянки изменилось

    У домашних животных обнаружили новую опасную для людей инфекцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok