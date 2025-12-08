Реклама

Бывший СССР
13:13, 8 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о тупике в переговорах с США

CNN: Переговоры Украины и США зашли в тупик
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинские официальные лица.

Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта, а ключевые вопросы остались без ответов. Как заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, главным разногласием между сторонами остается территориальный вопрос.

«Основные проблемы на данном этапе связаны с вопросами территории и гарантий, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — отметила она.

В субботу, 6 декабря, прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Украинский президент назвал прошедшую встречу непростой.

