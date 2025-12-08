Реклама

Зеленский назвал переговоры с Уиткоффом непростыми

Зеленский: Разговор с Уиткоффом был конструктивным, хоть и непростым
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером непростыми. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать», — написал он.

Украинский лидер также подчеркнул, что он намерен провести переговоры с европейскими лидерами. С ними он собирается обсудить вопросы безопасности Украины, финансовую поддержку Киева и выработку общей позиции на переговорах.

Ранее стало известно, что разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером длился два часа и касался территорий. Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины.

    Зеленский назвал переговоры с Уиткоффом непростыми

