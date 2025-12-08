В ходе удара по Днепропетровску были уничтожены склады волонтеров для ВСУ

В ходе ночного удара по Днепропетровску (украинское название — Днепр) были уничтожены волонтерские склады. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Кроме того, известно о прилете по некоему административному зданию. В результате там начался сильный пожар.

6 декабря Днепропетровск также подвергся налету ударных беспилотников и крылатых ракет. Тогда целью атаки стал некий объект энергетики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России за последние два дня нанесли самые длительные воздушные удары по Украине с начала спецоперации. Были атакованы транспортные узлы, базы топливно-энергетического комплекса, объекты ПВО, склады горючего, а также пункты размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. «Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России», — заявил политик.