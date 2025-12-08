Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 8 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыты цели ночного удара по Днепропетровску

В ходе удара по Днепропетровску были уничтожены склады волонтеров для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В ходе ночного удара по Днепропетровску (украинское название — Днепр) были уничтожены волонтерские склады. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Кроме того, известно о прилете по некоему административному зданию. В результате там начался сильный пожар.

6 декабря Днепропетровск также подвергся налету ударных беспилотников и крылатых ракет. Тогда целью атаки стал некий объект энергетики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России за последние два дня нанесли самые длительные воздушные удары по Украине с начала спецоперации. Были атакованы транспортные узлы, базы топливно-энергетического комплекса, объекты ПВО, склады горючего, а также пункты размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. «Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

    Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

    Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok