Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России

Кадыров: ВС России нанесли самые длительные воздушные удары по Украине

Вооруженные силы (ВС) России за последние два дня нанесли самые длительные воздушные удары по Украине с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и в других областях.

В частности, были атакованы транспортные узлы, базы топливно-энергетического комплекса, объекты ПВО, склады горючего, а также пункты размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, рассказал чеченский лидер.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России», — написал он.

Ранее Кадыров раскрыл детали «атак возмездия» по Украине. По его словам, в ответ на удар по Грозному на Украине поражены более 60 целей.