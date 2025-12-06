Украина потребовала помощи у Запада после российских ударов возмездия

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал помощи у Запада после ударов возмездия Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил о том, что после массированного ракетного удара российской стороны были повреждены объекты энергетики в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской, Львовской и Николаевской областях.

Украинский политик призвал в ответ на это усилить санкционное давление на Россию.

Ранее в России раскрыли детали «атак возмездия» по Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ответ на удар по Грозному на Украине поражены более 60 целей.