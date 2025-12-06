Реклама

16:42, 6 декабря 2025Россия

Кадыров раскрыл детали «атак возмездия» по Украине

Кадыров: В ответ на удар по Грозному на Украине поражены более 60 целей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по башне комплекса «Грозный-Сити», осуществленный 5 декабря, Российская армия поразила более 60 украинских целей. Детали «атак возмездия» раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, первый удар был нанесен по Чернигову и Фастову в 00:40 по московскому времени. Затем до девяти утра беспилотники типа «Герань», а также ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр» отрабатывали по целям в Сумской, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Одесской, Харьковской и Киевской областях.

Глава Чечни подчеркнул, что под точечные удары попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающие их энергетические объекты. Поражены места скопления боевой техники, военно-ремонтные логистические точки, места сборки дронов, аэродромы, подземные склады ракет и авиабомб, объекты противовоздушной обороны и портовой военной инфраструктуры, а также железнодорожные узлы, предназначенные для доставок грузов из стран Североатлантического альянса.

Украина атаковала Чечню 5 декабря. Утром в пятницу беспилотник ВСУ врезался в башню комплекса «Грозный-Сити» в столице республики. В результате прогремел взрыв, повредивший фасад на верхних этажах здания. На видео с места происшествия также заметен пожар.

Вечером того же дня Кадыров подтвердил удар ВСУ, пообещав, что ответ не заставит себя долго ждать. Он назвал атаку по высотке попыткой запугать мирное население и показателем бессилия. Кроме того, глава Чечни обратился к жителям Украины, призвав их сказать свое слово властям.

