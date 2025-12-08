Реклама

Силовые структуры
09:57, 8 декабря 2025Силовые структуры

Следствие добавило фигуранта в дело о теракте против замглавы инспекции РЖД

Человек по фамилии Шарнев появился в деле замглавы инспекции РЖД Мартьянова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В уголовном деле заместителя начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в теракте, появился еще один фигурант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

Речь идет о Шарневе И.М.. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205.1 («Пособничество в теракте») УК РФ. Мужчине, как и двум другим фигурантам – Мартьянову Ю.А. и Яковлеву С.А. (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), — продлили срок содержания под стражей в конце ноября.

По версии следствия, все задержанные – участники движения «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация). В зависимости от роли они обвиняются в совершении теракта и пособничестве.

Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова отправили в СИЗО в январе текущего года. Ранее сообщалось, что он проходит по делу о терроризме, которое возбудили против ведущего специалиста этой же инспекции Алексея Демченко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

