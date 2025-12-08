Реклама

Мир
23:58, 8 декабря 2025Мир

Трамп снова высказался об отказе США тратить деньги на Украину

Трамп: США тратят на Украину время вместо денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Белом доме Трамп подчеркнул, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом перечислила Украине 350 миллиардов долларов.

«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям. Я им [Киеву] ничего не дал», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп высказался об отсутствии американской помощи Украине словами «ни копейки». «Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает», — сказал он.

До этого Белый дом высказался о коррупции на Украине. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за этой проблемы.

