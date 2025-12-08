Умер посол России в КНДР

Посол России в КНДР Мацегора скончался на 71-м году жизни

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора ушел из жизни 6 декабря. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря на 71-м году ушел жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР Александр Иванович Мацегора. Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, который внес существенный вклад в становление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, навсегда сохранится в наших сердцах», — отмечается в заявлении ведомства.

Министерство также выразило искренние соболезнования родным и близким российского дипломата.

Александр Мацегора окончил факультет международных экономических отношений МГИМО в 1978 году. С 2024 года работал послом России в Северной Корее. За свои заслуги дипломат был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также государственной наградой КНДР — орденом Дружбы I степени.