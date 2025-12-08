Депутат ФРГ Рот: Украине и ЕС придется пойти на уступки России

Украине и Европейскому союзу (ЕС) придется пойти на уступки России. Об этом заявил председатель комитета по внешней политике бундестага Германии Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Украине и Европе придется пойти на болезненные уступки», — заявил Рот, отвечая на вопрос о том, проиграет ли Киев в конфликте.

По словам депутата, Европа не сможет и не будет компенсировать в краткосрочной перспективе то, что США больше не готовы предоставлять Украине.

Ранее глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины ради урегулирования конфликта.