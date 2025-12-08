Реклама

Бербок сделала заявление о территориальных уступках со стороны Украины

Бербок отвергла территориальные уступки со стороны Украины ради достижения мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок и бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против территориальных уступок со стороны Украины ради урегулирования конфликта. Ее цитирует телеканал n-tv.

Бербок подчеркнула, что «агрессивные войны» необходимо осуждать, а не поощрять, иначе это приведет к новым вооруженным конфликтам.

Комментируя действия России, она заявила, что «согласие с нарушением членом Совбеза ООН важнейшего правила всемирной организации» равносильно вседозволенности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией. По его словам, Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, что позволило бы избежать боевых действий, однако украинская сторона ответила отказом.

