10:39, 8 декабря 2025Россия

В российском регионе захотели ввести масочный режим в детсадах и школах

В Новосибирской области с 9 декабря захотели ввести масочный режим в школах
Майя Назарова

Фото: Sergey Zaykov / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирской области с 9 декабря захотели ввести масочный режим в школах и детских садах. О такой мере сообщила министр образования российского региона Мария Жафярова, передает портал Ngs.ru.

Она отметила, что также в Новосибирской области начнут действовать дополнительные меры безопасности. Масочный режим в социальных учреждениях будет действовать для персонала.

Жафярова уточнила, что родителям детей будут рекомендовать надевать медицинские маски при посещение образовательных организаций. Кроме того, в детских садах и школах будет ужесточен утренний фильтр.

Глава новосибирского Минздрава Ростислав Заблоцкий рассказал, что в регионе растет число обращений к медикам. Только за неделю число случаев выросло на 15 процентов, чаще всего заболевают дети, поделился он.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге приостановили учебу в 85 классах школ из-за ОРВИ.

