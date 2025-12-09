Реклама

13:41, 9 декабря 2025Культура

Бородин призвал Лепса и Киркорова пожертвовать гонорары на нужды СВО

Глава ФПБК Бородин возмутился многомиллионными гонорарами Киркорова и Лепса
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал шокирующими гонорары российских артистов за новогодние выступления. Пост об этом он разместил в своем Telegram-канале.

Общественник привел в пример стоимость участия в корпоративах Филиппа Киркорова, Сергея Шнурова, Надежды Кадышевой, Григория Лепса, Ирины Аллегровой и других исполнителей, которые заработают от 7 до 50 миллионов рублей за 45-минутный концерт. По его мнению, такие суммы являются «плевком народу в лицо», а сами артисты «вносят разлад в общество».

Руководитель ФПБК допустил, что иначе относился бы к многомиллионным гонорарам знаменитостей, если бы часть этих сумм была пожертвована в поддержку специальной военной операции (СВО). «Они кичатся роскошью, обвешиваются сумками, бриллиантами. Куда лезет...» — возмутился Бородин.

Ранее Григорий Лепс посмеялся над сообщениями о том, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. Артист заявил, что ему однажды заплатили 100 миллионов рублей за выступление.

