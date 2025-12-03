Лепс похвастался гонораром в размере 100 миллионов рублей

Певец Григорий Лепс усомнился в высоких гонорарах Надежды Кадышевой

Исполнитель Григорий Лепс посмеялся над сообщениями о том, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. Его слова передает KP.RU.

Певец усомнился в том, что заработки Кадышевой на волне ее популярности среди молодежи оказались выше, чем у коллег. Он заявил, что и сам получал многомиллионные гонорары, но молчал об этом.

«Мне, к примеру, как-то заплатили 100 миллионов рублей. И что, я буду всем это рассказывать?» — высказался Лепс.

Ранее 19-летняя невеста Лепса Аврора Киба призвала не ждать ее свадьбу с артистом. В то же время девушка подчеркнула, что мечтает стать матерью и иметь большую семью. До этого исполнитель также признался, что в его планы входит рождение детей. 63-летний Лепс заявил, что «не собирается останавливаться», несмотря на «преклонный возраст».