Лепс рассказал о планах завести детей с 19-летней невестой

Григорий Лепс заявил, что хочет завести детей с 19-летней невестой Авророй Кибой

Народный артист России Григорий Лепс, готовящийся к свадьбе с 19-летней моделью Авророй Кибой, признался, что в его планы входит рождение детей. Слова музыканта приводит KP.RU.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — заявил 63-летний исполнитель.

У Лепса есть четверо детей: 40-летняя Инга, 23-летняя Ева, 18-летняя Николь и 15-летний Иван. В беседе с журналистами певец подчеркнул, что старается воспитывать наследников на личном примере и продолжает поддерживать семью финансово после развода со второй супругой.

Ранее Лепс заявил, что хочет сыграть свадьбу с Авророй Кибой в Москве на Красной площади. Он уточнил, что хочет установить барную стойку у Мавзолея. По словам артиста, он планирует позвать на праздник около 500 гостей, но пока не готов назвать дату бракосочетания.