Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:33, 9 декабря 2025Экономика

Число установивших самозапрет на кредиты россиян резко возросло

Число установивших самозапрет на кредиты россиян выросло за месяц на 16,8 %
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ноябре число установивших самозапрет на кредиты россиян резко возросло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным издания, количество заявлений увеличилось примерно на 16,8 процента относительно октября и достигло примерно 1,58 миллиона.

Уточняется, что за десять месяцев 2025 года количество жалоб на кибермошенничество снизилось более чем на 24 процента год к году. В эту статистику входят заявления о спорных ситуациях при оформлении договоров и о несанкционированных списаниях, произведенных посторонними.

Ранее о крайне высоком спросе россиян на такой сервис заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он назвал число установивших самозапрет на кредиты граждан сумасшедшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

    Трамп решил помочь пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам

    Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

    Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

    Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

    Президент Польши отказался ехать на Украину

    В Британии назвали козырь России на переговорах

    Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok