Число установивших самозапрет на кредиты россиян выросло за месяц на 16,8 %

В ноябре число установивших самозапрет на кредиты россиян резко возросло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным издания, количество заявлений увеличилось примерно на 16,8 процента относительно октября и достигло примерно 1,58 миллиона.

Уточняется, что за десять месяцев 2025 года количество жалоб на кибермошенничество снизилось более чем на 24 процента год к году. В эту статистику входят заявления о спорных ситуациях при оформлении договоров и о несанкционированных списаниях, произведенных посторонними.

Ранее о крайне высоком спросе россиян на такой сервис заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он назвал число установивших самозапрет на кредиты граждан сумасшедшим.