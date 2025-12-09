Реклама

Экономика
11:24, 9 декабря 2025Экономика

Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

Глава Минфина Силуанов признал невозможность постоянной стимуляции экономики
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бюджетное стимулирование экономики не может быть вечным, потому что в конечном итоге финансовая ситуация будет разбалансирована. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Он признал, что наращивание расходов бюджета важно для национальной экономики, но это работает только как временная мера, и лучше применять ее в ситуации, когда инфляция замедляется, а ставки находятся на низком уровне.

По словам министра, идеальной конструкцией остается жесткий бюджет и мягкая денежно-кредитная политика, но в последние годы ситуация была противоположной. Силуанов считает, что необходимо создать условия, при которых Центробанк мог бы снижать ставки, и сложившийся подход финансового ведомства позволит добиться этого.

На прошлой неделе глава Минфина выразил надежду, что в 2026 году правительству удастся добиться более высокого роста экономики, чем в текущем. Подобной динамики, полагает он, поспособствуют в том числе меры государственной поддержки, нацеленные на укрепление технологического суверенитета, то есть выделение средств из бюджета.

В свою очередь, в Центробанке указывают, что не видят рисков спада в экономике и начала рецессии, хотя в отдельных отраслях ситуация складывается, действительно, не очень хорошая.

