Ребенок принес в школу любимую игрушку и опозорил родителей

Пользователь Reddit с ником Resident_Complex_957 рассказал, как его пятилетний сын стал причиной позора перед школьной учительницей. Мужчина рассказал, что незадолго до этого жена уехала в командировку, а ребенок нашел дома маленькую силиконовую чашечку.

«Три дня он с ней безостановочно играл. Я понятия не имел, что это такое, но она казалась безобидной. Он использовал ее как сундук с сокровищами, в качестве шлема для своих игрушечных солдатиков, воображал, будто это космический корабль. Игрушка сопровождала нас повсюду. Сегодня утром он понес ее в школу, чтобы похвастаться перед другими детьми и рассказать всему классу», — написал автор.

Когда он приехал забирать сына из школы, учительница вызвала мужчину на разговор. Женщина сказала, что рассказ ребенка был увлекательным, после чего уточнила, знает ли автор, что демонстрировал одноклассникам его сын.

«Я ответил, что мы играли с этой штукой всю неделю. Она замялась и сказала, что это менструальная чаша. Я пришел в замешательство. Она объяснила, что чаша помещается внутрь женского организма и остается там. Я уточнил, как это вообще возможно, ведь она такая огромная. Она ответила, что она складывается, а потом раскладывается. Во время этого разговора нам обоим хотелось умереть», — рассказал мужчина.

Будто этого было мало, он начал расспрашивать учительницу о том, где можно купить замену. Та не удостоила его ответом, после чего автор позвонил супруге, чтобы рассказать об этой истории. Та, по его словам, «смеялась так, что не могла дышать».

Ранее другой пользователь Reddit одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью. Мужчина очень быстро выполнил задачу, которую женщина внесла в список дел.