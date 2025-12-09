Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:03, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Ребенок принес в школу любимую игрушку и опозорил родителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Resident_Complex_957 рассказал, как его пятилетний сын стал причиной позора перед школьной учительницей. Мужчина рассказал, что незадолго до этого жена уехала в командировку, а ребенок нашел дома маленькую силиконовую чашечку.

«Три дня он с ней безостановочно играл. Я понятия не имел, что это такое, но она казалась безобидной. Он использовал ее как сундук с сокровищами, в качестве шлема для своих игрушечных солдатиков, воображал, будто это космический корабль. Игрушка сопровождала нас повсюду. Сегодня утром он понес ее в школу, чтобы похвастаться перед другими детьми и рассказать всему классу», — написал автор.

Материалы по теме:
Недетский бизнес. Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
Недетский бизнес.Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
16 марта 2022
«У тебя есть близнец!» Как разлученные в детстве тройняшки нашли друг друга и узнали о жестоком эксперименте над собой
«У тебя есть близнец!»Как разлученные в детстве тройняшки нашли друг друга и узнали о жестоком эксперименте над собой
3 сентября 2022

Когда он приехал забирать сына из школы, учительница вызвала мужчину на разговор. Женщина сказала, что рассказ ребенка был увлекательным, после чего уточнила, знает ли автор, что демонстрировал одноклассникам его сын.

«Я ответил, что мы играли с этой штукой всю неделю. Она замялась и сказала, что это менструальная чаша. Я пришел в замешательство. Она объяснила, что чаша помещается внутрь женского организма и остается там. Я уточнил, как это вообще возможно, ведь она такая огромная. Она ответила, что она складывается, а потом раскладывается. Во время этого разговора нам обоим хотелось умереть», — рассказал мужчина.

Будто этого было мало, он начал расспрашивать учительницу о том, где можно купить замену. Та не удостоила его ответом, после чего автор позвонил супруге, чтобы рассказать об этой истории. Та, по его словам, «смеялась так, что не могла дышать».

Ранее другой пользователь Reddit одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью. Мужчина очень быстро выполнил задачу, которую женщина внесла в список дел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Складному iPhone предсказали провал

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в выходные

    Россиян успокоили в вопросе с красной икрой на Новый год

    Мерц признал неудачным свое заявление о мигрантах в Германии

    Экс-советник Пентагона поставил Мерца на место после встречи с Зеленским

    Над российским городом прогремели взрывы

    Ребенок принес в школу любимую игрушку и опозорил родителей

    БДСМ-госпожа организовала школу доминатрикс на собственной кухне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok