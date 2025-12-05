Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

Пользователь Reddit с ником Dale1046 рассказал о том, как привел в смятение собственную жену буквально за считанные секунды. Причиной стало то, что он очень быстро выполнил задачу, которую женщина внесла в список дел.

По словам мужчины, его супруга исключительно организованна — она ведет исчерпывающие списки дел и тщательно составляет календарь. «На днях, когда мы с женой смотрели телевизор, зашла наша 12-летняя дочь и сказала, что ей нужно подписать разрешение на школьную экскурсию на следующей неделе. Саму бумагу она держала в руке вместе с ручкой. Жена поставила передачу на паузу, встала с дивана... и, хотя она даже не произнесла ни слова, я уже догадался, что она собирается сделать. Она пошла на кухню, чтобы добавить "Разрешение для Кэти" в один из своих списков дел», — написал автор.

Ему идея супруги показалась нелепой, поскольку в разрешении, как правило, нужно лишь указать имя ребенка и поставить подпись. Так он и поступил, заполнив бланк и вернув его дочери. Когда его жена пришла с кухни, автор уточнил, что она делала. Узнав, что та действительно добавила разрешение Кэти в свой список дел, он ответил: «Ну, можешь вычеркнуть, потому что я это сделал, пока тебя не было».

«Она ошарашенно посмотрела на меня, а Кэти разразилась истерическим смехом. Я сказал жене, что ценю ее организаторские способности, но иногда проще решить проблему сразу: у дочери была готова форма, у нее была ручка. Супруга согласилась с моей логикой, но разозлилась, потому что, по ее словам, я опозорил ее перед Кэти», — заключил автор.

