В 2025 году россиян захлестнул новый ожесточенный спор — практически во всех популярных соцсетях можно наткнуться на вопросы о том, кого нужно спасать в экстремальной ситуации: своего питомца или чужого ребенка. Такие посты неизменно набирают сотни и тысячи комментариев, в которых сторонники разных точек зрения с упоением, а иногда и с агрессией, ссорятся с оппонентами. «Лента.ру» вместе с психологами разбиралась, что говорит о человеке его выбор в такой ситуации и существует ли вообще правильный ответ на этот вопрос.

«Сначала свое, потом чужое»

Дискуссия о том, кого нужно спасать при пожаре, началась после того, как по соцсетям разошелся вопрос: если из горящего дома вы можете спасти только одного — чужого ребенка или своего питомца, кого вы выберете? Он моментально разделил пользователей на два непримиримых лагеря, причем сторонники каждого из них считали разумным только свой ответ и упрекали оппонентов то в лицемерии, то в глупости.

«Сначала моя собака, потом чужой ребенок. Все просто. Сначала мое, потом чужое», — объясняли одни. Другие заявляли, что при любых обстоятельствах ценность человеческой жизни выше и даже сомнения в этом аморальны

В итоге в разных соцсетях появились сотни постов с этим вопросом, а некоторые блогеры даже начали задавать его людям на улице. Каждый раз в комментариях разгорался ожесточенный спор из сотен и даже тысяч сообщений. Обычно питомцы и дети делили симпатии примерно поровну.

Медицинский психолог, психотерапевт Ирина Туркова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что интерес к этой теме абсолютно закономерен, так как вопрос затрагивает самые болевые точки личности. «Его формулировка заставляет почувствовать себя "плохим" независимо от сделанного выбора. Мы начинаем испытывать стыд и боимся осуждения за наш гипотетический поступок», — объяснила психотерапевт.

Она добавила, что любой ответ на этот вопрос в глазах окружающих становится поводом для того, чтобы вынести вердикт и признать человека либо однозначно хорошим, либо однозначно плохим. Именно из-за этого люди и начинают ожесточенно спорить, отстаивать свою точку зрения и обвинять других.

Сторонники спасения ребенка видят в оппонентах бездушных эгоистов, а те, кто выбрал питомца, в противниках — ханжей, не признающих силу личной привязанности Ирина Туркова медицинский психолог, психотерапевт

Что о человеке говорит его выбор?

Туркова подчеркнула, что выбор, сделанный во время спора в интернете, и реальное поведение человека в экстремальной ситуации — это две абсолютно разные вещи. Поэтому она призвала не относиться к дискуссии слишком серьезно и не судить о человеке только лишь по его ответу на вопрос. Тем не менее кое-какие верные выводы сделать можно.

По словам психолога, когда человек отвечает на этот вопрос, у него возникает сильный внутренний конфликт между эмоциональной и абстрактной привязанностью

«Для многих питомец — не просто животное. Он член семьи, иногда единственный источник безусловной поддержки, существо, с которым связаны годы любви, заботы и ежедневной эмоциональной близости. Эта связь конкретна, осязаема и наполнена сильными чувствами», — отметила психолог. Она добавила, что в то же время чужой ребенок для этих людей является абстрактной фигурой, к которой нет сильной эмоциональной привязанности.

Как объяснила Туркова, люди знают, что с точки зрения морали и социума должны спасти человеческую жизнь, но эмоционально им ближе любимое животное. «Для некоторых выбор в пользу питомца — это не выбор против ребенка, а выбор за своего любимого члена семьи и против незнакомого человека», — предположила психотерапевт.

Психолог добавила, что некоторые люди выбирают питомца из-за подсознательного бунта против давления социума. По словам Турковой, в этом случае люди понимают, что обязаны выбрать ребенка, иначе их осудят, а потому неосознанно восстают против навязанного выбора.

А клинический психолог Екатерина Макарова отметила, что ответ на вопрос связан с тем, какие ценности более важны для человека: индивидуальные или общественные. «В индивидуалистической культуре человеку крайне важен его социальный атом: дети, близкие, питомцы, коллекции со значками, марками, открытками. Все это составляет суть личности человека. Естественно, что он бросится это спасать», — объяснила психолог.

В качестве примера такого человека она привела актера Алена Делона, который попросил похоронить его рядом со своей собакой. По мнению Макаровой, такие люди часто говорят, что животные им важнее людей, потому что они являются верными и дают эмоциональный ресурс, который сложно получить от окружающих. Такая логика близка людям, живущим в странах Запада, США и России, особенно в ее центральной части, уточнила специалистка.

Приоритет спасения чужого ребенка ближе к восточным культурам, где преобладает коллективистский тип мышления. Там главными приоритетами всегда будут человечество, род и семья Екатерина Макарова психолог

По словам психолога, люди с коллективистским типом мышления сильнее чувствуют стыд и вину, чаще беспокоятся о том, что подумают окружающие, если узнают об их поступке, а также осуждают себя за неправильные решения. Как считает Макарова, в их случае выбор в пользу ребенка может быть сделан даже не потому, что человек очень любит чужих детей и не любит своих животных, а потому, что он вынужден так поступить из страха перед тяжелыми эмоциями в будущем.

Как мозг выбирает выжившего

Дилемме о выборе между жизнью собаки и ребенка на самом деле уже много лет, а появилась она задолго до социальных сетей. Этот вопрос обычно задавали приверженцам радикального движения анималистов, которые выступают за равенство прав людей и животных. Сторонники этой идеи считают, что животные сегодня стали рабами, фермы — концлагерями, а всех, кто ест мясо, они называют нацистами и расистами.

К примеру, после терактов 11 сентября в США одна из таких активисток Карен Дэвис возмутилась тем, что по погибшим был объявлен траур, а смерть 30 миллионов кур в этот же день никто не заметил

Однако даже среди убежденных анималистов нет единого мнения по поводу того, кого же нужно спасать при пожаре. Например, философ и активист Стив Бест считал естественным выбирать своего питомца, а не незнакомого ребенка. А его соратник Питер Сингер все же отдавал предпочтение человеческой жизни, но лишь потому, что люди умнее и у них сильнее развито самосознание.

Этическая загадка заинтересовала и ученых. В 2021 году психологи из Йельского университета в США провели исследование, во время которого пришли к шокирующему выводу. Оказалось, что дети в четыре раза чаще были готовы пожертвовать жизнью человека, а не собаки, особенно если им предлагали спасти несколько собак вместо одного незнакомца.

Психолог Хэл Херцог считает, что это объясняется детским восприятием и типом мышления. По словам эксперта, у детей мозг развит не до конца, а абстрактное мышление, которое регулирует мораль и этику, формируется только к 12 годам.

Однако взрослые, у которых мозг развит полностью, тоже нередко жертвовали людьми ради собак. Херцог полагает, что в этом случае причина заключалась не в особенностях развития мозга. Он пояснил: другое исследование установило, что, когда людям давали время подумать, они чаще спасали человеческие жизни. Если же решение нужно было принять моментально, то они чаще выбирали животных.

40 % взрослых в экстремальной ситуации будут спасать жизнь своей собаки, а не случайного человека

Психолог Джесси Марчик полагает, что в таких ситуациях человек делает выбор не задумываясь и ошибочно принимает питомца за собственного ребенка. Психолог полагает, что это вполне логичное искажение, так как у мозга нет специальной системы, предназначенной для ухода за животными, зато есть механизм заботы о младенцах. Он-то и включается, когда человек постоянно оберегает кошку, собаку или другого домашнего зверя.

Глядя на своих любимцев, люди ощущают те же эмоции, что и при и взгляде на младенца. Даже не отдавая себе отчета, они переходят на детский язык и ведут себя, как с маленьким ребенком Джесси Марчик психолог

Психолог добавил, что, несмотря на это искажение, в норме мозг все же хорошо видит разницу между собственным потомством и четвероногим подопечным.

Кого спасут психологи?

Если представить, что гипотетическая ситуация с пожаром стала реальной, то верным вариантом Екатерина Макарова считает спасение чужого ребенка. При этом психолог подчеркнула, что не имеет значения, чем будет руководствоваться человек: гуманизмом, чувством вины, давлением социума или желанием заслужить общественное одобрение.

«Какими бы ни были мотивы, важно то, что в конечном итоге было принято решение в пользу человеческой жизни. Это душераздирающий и тяжелый выбор, но в данной ситуации наделять животное чертами человека неэтично», — считает психолог.

По ее мнению, уравнивание животного и человека — это извращение естественного замысла существования. «Человек для своего выживания нуждается в социуме, во взаимопомощи, в социальных пособиях, в помощи в период старческой немощи, а животные в естественной среде умирают своей смертью, становясь частью пищевой цепи. Вмешиваясь в этот процесс, мы не возвышаем животное, а унижаем человека, ставя его на один уровень с животным и тем самым совершая преступление против других людей», — заявила Макарова.

Ирина Туркова считает, что дискуссию о выборе между ребенком и собакой и реальную ситуацию сравнивать нельзя. По ее мнению, участники споров на самом деле не обсуждают, чья жизнь более или менее ценна, а рассказывают об эмоциональных переживаниях, которые испытывают жители современных городов. По ее мнению, отвечая на вопрос, люди делятся своим мнением о любви, привязанности, чувстве долга, доверии к другим и значении близких эмоциональных связей.

Гораздо продуктивнее воспринимать эти дискуссии не как битву «хороших» против «плохих», а как возможность понять другую точку зрения и увидеть всю сложность человеческой психики, где рациональное далеко не всегда главенствует над эмоциональным Ирина Туркова медицинский психолог, психотерапевт

К тому же, заявила Туркова, если в реальности ситуация с пожаром и произойдет, то действия человека будут непредсказуемы. «Важно помнить, что сама жизнь в критический момент может отключить внутренние дебаты и привести к единственно верному для данной ситуации решению», — заключила она.

