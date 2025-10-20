Интернет и СМИ
Муж доказал прожорливость жены с помощью картошки из «Макдональдса» и довел ее до истерики

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chandlervid85 / Freepik

Пользователь Reddit с ником FriesGuy37 рассказал о причинах конфликта с женой, из-за которого она не разговаривает с ним уже две недели. По его словам, поводом для него стала любовь женщины подъедать купленную им еду.

«Мне нравится еда из "Макдональдса". Моя жена утверждает, что она отвратительна, но потом неизменно просит несколько кусочков картошки фри и в итоге съедает половину упаковки, а то и больше, хотя всегда отрицает, что съела так много, и настаивает, что съела лишь несколько», — посетовал автор.

Во время одной из поездок он по традиции купил фаст-фуд, после чего попросил своего сына, который ехал с ними в машине, не отрываясь снимать на смартфон, что делает его мать. Пока сам автор ел бургер и наггетсы, его супруга действительно неоднократно засунула руку в лежавший между ними пакет с картофелем.

«Наконец она говорит: "Ладно, давай мне свой мусор", после чего начинает складывать его в пакет из "Макдональдса". Я спрашиваю: "Что ты делаешь?", а она отвечает: "Убираю". Я говорю: "Мне еще нужно съесть картошку фри»", на что она отвечает: "Мы ее всю съели, дорогой". Я воскликнул недоверчиво, что не съел ни кусочка, на что получил ответ: "Не глупи, я съела всего пару штук"», — рассказал автор.

После этого он привлек в качестве свидетеля сына и заявил, что у него есть видео, которое докажет его правоту. Женщина моментально вышла из себя и начала кричать на супруга за проведенную им без согласия съемку. Досталось и ребенку, обвиненному в потворствовании «глупым выходкам отца». Видео она смотреть отказалась, как и разговаривать с мужем. Тот, в свою очередь, надеется, что жена поняла свою ошибку.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как неожиданно для самого себя удивил супругу простейшим блюдом. По его словам, женщина работает шеф-поваром и считается специалистом мирового уровня.

