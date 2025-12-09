США пообещали сократить помощь Украине

Politico: США на встрече G7 объявили о сокращении помощи Украине

США на встрече министров финансов стран G7 объявили о сокращении своей финансовой помощи Украине. Об этом сообщает журнал Politico.

По словам высокопоставленного европейского источника издания, в ходе встречи американская делегация заявила, что Вашингтон сократит поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита G7, о котором администрация экс-президента США Джо Байдена договорилась в 2024 году.

Ранее действующий американский лиер Дональд Трамп вновь заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он не упустил возможность упомянуть, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом перечислила Украине 350 миллиардов долларов.