Тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к россиянам

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в разных странах и раскрыла истинное отношение иностранцев к россиянам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В Непале местные с большим любопытством расспрашивают россиян об их родине, а в Узбекистане проявляют заботу и стараются помочь. Во Вьетнаме жители пытаются разузнать о морозах в России и удивляются услышанному, будто речь идет о жизни на другой планете.

«В Китае все происходит быстрее, чем успеваешь понять, что произошло. Ты говоришь, что из России, и человек тут же оживляется, улыбается — и просит фото. Иногда одно. Иногда целая серия: по отдельности, вместе, на их телефон, на твой, еще одно», — добавила россиянка.

