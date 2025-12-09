Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 9 декабря 2025Мир

Украине предрекли скорый крах при одном условии

Die Welt: Украина не продержится долго без поддержки Запада
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украину ждет крах в том случае, если она лишится поставок западной военной помощи. При таком сценарии Киев не сможет продержаться долго, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«У него [президента США Дональда Трампа] есть все рычаги. Ему нужно прекратить поставки оружия Украине, и тогда они долго не продержатся», — считает журналист.

Он также отметил нелогичность действий Киева из-за его стремления продолжать конфликт с Россией, хотя на Украине сложилась критическая ситуация.

Ранее издание Axios сообщило, что США давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на территориальные уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

    Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

    Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

    Президент Польши отказался ехать на Украину

    В Британии назвали козырь России на переговорах

    Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

    Российский боец в открытом поле отвлек на себя и уничтожил дрон ВСУ

    В России оценили роль Европы в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok