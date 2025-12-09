Die Welt: Украина не продержится долго без поддержки Запада

Украину ждет крах в том случае, если она лишится поставок западной военной помощи. При таком сценарии Киев не сможет продержаться долго, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«У него [президента США Дональда Трампа] есть все рычаги. Ему нужно прекратить поставки оружия Украине, и тогда они долго не продержатся», — считает журналист.

Он также отметил нелогичность действий Киева из-за его стремления продолжать конфликт с Россией, хотя на Украине сложилась критическая ситуация.

Ранее издание Axios сообщило, что США давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на территориальные уступки.