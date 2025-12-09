Реклама

01:15, 9 декабря 2025

В США заявили о давлении на Зеленского ради территориальных уступок

Axios: США давят на Зеленского для его согласия на территориальные уступки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом написало издание Axios со ссылкой на украинские источники.

Журналисты утверждают, что во время двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотели услышать от Зеленского четкое согласие насчет урегулирования кризиса. Неназванный украинский чиновник считает, что американские переговорщики пытались убедить главу Украины уступить России территорию Донбасса.

«Казалось... что американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка», — заявил информатор.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом. В беседе участвовали Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

