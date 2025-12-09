Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 9 декабря 2025Экономика

Перевозки на железных дорогах в России рухнули

«Ъ»: Погрузка топ-30 железнодорожных операторов в России упала на 7 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За первые три квартала погрузка 30 крупнейших железнодорожных операторов в России упала на 6,9 процента по сравнению в тем же периодом 2024 года и на 11,2 процента — с результатом января-сентября 2023-го. Об этом со ссылкой на рейтинг Infoline Rail Russia Top пишет «Коммерсантъ».

Самое сильное падение демонстрирует идущая на втором месте Федеральная грузовая компания, входящая в ОАО «РЖД». За отчетный период ее погрузка рухнула на 30,3 процента, до 54,3 миллиона тонн. В свою очередь лидирующая Первая грузовая компания даже на падающем рынке увеличила погрузку на 3,2 процента, до 98,8 миллиона тонн.

Более чем в 2,5 раза, до 175,5 тысячи единиц, вырос и парк грузовых вагонов, не задействованных в перевозках. На 31,5 процента, до 127,2 тысячи единиц, увеличилось число неисправных вагонов, что эксперты объясняют массовым отказом от капитальных ремонтов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что текущий год для железнодорожных операторов выглядит очень непростым, но следующий, скорее всего, окажется еще хуже. РЖД собирается, помимо уже произведенной базовой индексации тарифа на 10 процентов, второй год подряд поднять плату за порожний пробег на 10 процентов.

Материалы по теме:
Восточная перспектива. Как модернизация БАМа и Транссиба изменит жизнь в России
Восточная перспектива.Как модернизация БАМа и Транссиба изменит жизнь в России
26 мая 2022
50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Какое будущее ждет легендарный БАМ?
50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали.Какое будущее ждет легендарный БАМ?
31 июля 2024

Если сборы за перевозку грузов операторам еще удается переложить на отправителей, то порожний пробег в текущих условиях им приходится оплачивать самостоятельно. Другой крупной статьей расходов остается плата за отстой, которая на самых загруженных дорогах доходит до тысячи рублей за один вагон в сутки.

Также в несколько раз выросли расходы на капитальный ремонт полувагонов, так что в совокупности доходность оперирования по большинству видов подвижного состава находится в угнетенном состоянии. Поэтому, констатирует эксперт, финансового резерва для покрытия убытков не осталось.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук согласен с тем, что улучшения состояния операторов железнодорожного грузового парка ждать не приходится. На фоне роста тарифов подержать компании мог бы рост погрузки, но его аналитики не ожидают.

Между тем РЖД вряд ли согласится улучшить условия для операторов из-за сложного финансового положения. К решению проблем компании, долги которой уже достигли четырех триллионов рублей, подключилось правительство. По данным СМИ, в списке возможных способов поддержки холдинга фигурируют повышение тарифов на перевозки грузов, ускорение выдачи субсидий и перенос уплаты налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Экс-министр российского региона умер после выхода из СИЗО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok