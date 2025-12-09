Реклама

05:00, 9 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России напомнили об опыте союзничества с США

Депутат Новиков: У России и США есть опыт союзничества во время Второй мировой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Россию и США объединяет опыт союзничества в борьбе с фашистской Германией и милитаристской Японией, потому реставрация отношений Москвы и Вашингтона кажется вполне реалистичным сценарием, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«История России, как и история любого другого государства, имеет много периодов обострения, охлаждения отношений с разными странами. Равно как и периоды существенного улучшения связей, особого взаимодействия и союзничества — это естественный процесс. Так же, как поиск союзников, партнеров по политическому, экономическому или военному взаимодействию», — сказал Новиков.

Он напомнил, что у России и США был опыт союзничества, когда страны вместе боролись с фашистской Германией и милитаристской Японией в период Второй мировой войны. Политик отметил, что, после окончания войны, ситуация изменилась достаточно быстро, но имеющийся опыт может помочь в восстановлении диалога.

«Мы можем вернуться к нормальным отношениям, которые предполагают политический диалог, работу дипломатических служб, отказ от попыток изъятия дипломатического имущества. Мы можем восстановить торгово-экономические связи, создать новые. Это абсолютно реалистичный сценарий», — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят перспективу восстановления отношений России и США при устранении имеющихся разногласий. Он подчеркнул, что при разрешении противоречий Москва видит возможность вывести российско-американские отношения «из достаточно глубоко кризисного состояния».

