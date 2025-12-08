Реклама

В Кремле увидели «перспективу реставрации» отношений России и США

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Кремле видят перспективу восстановления отношений России и США при устранении имеющихся разногласий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«При устранении раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, при разрешении этих противоречий Москва видит возможность вывести российско-американские отношения «из достаточно глубоко кризисного состояния».

2 декабря президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые длились около пяти часов. В Кремле рассказали, что стороны обсуждали территориальный аспект украинского кризиса, но «пока компромисса найдено не было».

