В Кремле увидели «перспективу реставрации» отношений России и США

Песков: Кремль видит перспективу восстановления отношений России и США

В Кремле видят перспективу восстановления отношений России и США при устранении имеющихся разногласий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«При устранении раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, при разрешении этих противоречий Москва видит возможность вывести российско-американские отношения «из достаточно глубоко кризисного состояния».

2 декабря президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые длились около пяти часов. В Кремле рассказали, что стороны обсуждали территориальный аспект украинского кризиса, но «пока компромисса найдено не было».